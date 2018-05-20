蔡英文：台灣推動「政府廣域網路計畫」進入聖露西亞

總統蔡英文總統今日接見聖露西亞公共工程部部長金恩，感謝訪賓長期發揮政治影響力，促進及鞏固兩國邦誼。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-05-20 14:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文總統今日接見聖露西亞公共工程部部長金恩，感謝訪賓長期發揮政治影響力，促進及鞏固兩國邦誼，也期待藉由各項的合作計畫，與參與聖國的基礎建設，讓兩國合作關係更為緊密。

蔡英文致詞表示，金恩部長與台灣是多年好友，很高興今日能再次與他見面，她要代表政府和人民表達最誠摯的歡迎。

蔡英文指出，上週一她與遠朋班學員見面時，提到我們目前已有八千多位優秀的遠朋班畢業學員，這些遠朋班之友是一個友好互助、合作交流的網絡，「金恩部長就是其中一位。」

蔡英文提及，金恩不僅參加過遠朋班，過去在擔任總理任內，也來台訪問過兩次，金恩促進和鞏固兩國邦誼，「這樣的深厚情誼，我們一直都放在心上。」

談及兩國合作計畫，蔡英文指出，這些年來，台灣與聖露西亞在基礎建設、農業、醫療及資通訊開發等各個領域有許多合作成果，也受到聖國朝野的肯定。

蔡英文表示，這個月我們推動的「政府廣域網路計畫」已達成目標，讓無線網路服務進入聖露西亞人民的生活。

蔡英文今天也感謝聖露西亞對台灣的支持。她表示，聖露西亞總理查士納在去年9月聯合國大會，及11月的氣候變化綱要公約締約方大會上，都為台灣仗義執言。

蔡英文也請金恩本次返國後，向查士納總理轉達感謝之意，並期盼聖國未來繼續支持台灣的國際參與。