秦良丰在醫院奮戰 軍中同袍送卡片加油打氣

2018-05-20 14:37

〔記者歐素美／台中報導〕「加油！一日特戰，終身特戰」，「希望你趕快恢復健康，再與我們一起並肩做任何事情，加油！」「兄弟趕快起來」、「特戰部與你同在」，「加油！相信你可以的」，「加油！繼續勇敢」。

日前在漢光演習預演中跳傘受傷的秦良丰，目前還在童綜合醫院加護病房中與死神拔河，其恢復狀況備受社會關注，不僅許多民眾為其加油打氣，軍中同袍今天並寫下加油及祝福等卡片，送到醫院，為秦良丰加油打氣，希望他能繼續努力，早日恢復健康，讓醫院的醫護人員也備受感動。