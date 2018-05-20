蔡總統執政兩年司改成績 司改會：政府在動，人民無感

2018-05-20 14:51

〔記者楊國文／台北報導〕民間司改會檢視蔡英文總統執政兩週年司改成績，認為是「政府有在動，人民卻無感」，原因在於，民眾在乎的是權益侵害所造成巨大痛苦的問題，包括不適任法官檢察官的淘汰、冤案平反、檢察制度改革、遵守偵查不公開，但政府處理問題的魄力和決心不夠，「人民對司改的滿意度仍低」。

民間司改會也建議，總統宜儘速邀集相關院、部，擬定改革的優先順序，規劃短、中、長期計畫，最迫切的，包括人民最在意的司法問題，以及不待修法就可立即執行的國是會議決議。此外，借重民間的力量，並持續溝通對話，坦誠地回應疑慮，協力推進改革。

民間司改會指出，蔡英文總統執政第一年召開司改國是會議，回應人民的需求，值得肯定。

國是會議結束後，民間與政府持續對話，官方承諾資訊公開，架設「司法改革進度追蹤資訊平台」網站。司法院投入法案研擬，包括訴訟制度金字塔草案、勞動事件法草案、國民參與刑事審判法草案、大法庭及憲法訴訟法草案等，可惜立法進度緩慢，事前溝通也不足，民間對法案充滿許多疑慮，而法務部無心推動改革，除了取消檢方領取辦案獎金、機關更換招牌等，乏善可陳。

司改會指出，有待處理的司改問題，首先，是法官、檢察評鑑制度修法遙遙無期，冤案平反亦敷衍了事，其次，檢調人事改革、一、二審輪調機制淪為空話一場、偵查不公開標準不一，此外，台灣竟適合陪審或參審制，國是會議沒有定論，司院力推參審制，完全捨棄陪審制專家者的參與，都需要正視。