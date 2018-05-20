高思博騎機車砲打賴神 批台南路不平像在騎馬

2018-05-20 14:49

〔記者蔡文居／台南報導〕爭取國民黨台南市長提名的前政務委員高思博今天質疑行政院長賴清德在台南市長任內，5年投入23億元的「路平專案」，卻讓市民抱怨路更不平、更難行。他痛斥，23億元是人民的血汗錢，賴清德砸下大筆預算，卻解決不了最基本「行」的問題，徒增人民痛苦指數。

高思博表示，許多市民不斷向他反映，台南市幾乎沒有一條路是平整的，騎車或開車都很痛苦，好像在騎馬。為此，他於19日在台南市區騎機車體驗，「真的像是在騎馬」。

高思博指出，機車是很方便的交通工具，台南市的機車數量也蠻多的，但是在台南騎車卻很可憐，因為道路不是坑坑洞洞，就是東補一塊西補一塊，好似補釘一樣，騎在路上就如騎馬般顛簸，甚至有許多條路被市民戲稱為「越野大道」，網路都搜尋的到。

高思博表示，台南市自民國100年開始推動「路平專案」，至105年底共完成121條路段，總長約140公里，包括市預算與營建署補助費共投入23億元。但是每年耗費大筆預算仍未能解決或改善交通問題，顯然是政策錯誤，台南市大眾運輸系統不夠完善，市民只好選擇騎車或開車，騎車不僅得忍受道路不平的顛簸，也有可能被拖吊，更會被指摘是製造空污；開車則是找不到停車位，得面臨被拖吊的風險，荷包失血。

高思博痛批，離譜的是，南市府竟將拖吊的罰款列為市庫收入，拖吊問題已引發相當大的民怨，連交通問題都是在增加市民的痛苦指數，這要台南市民如何安心過日子？

高思博說，解決交通問題，首要改善大眾運輸系統，鼓勵市民多利用公共運輸工具，降低對機車的依賴，這雖然短期較難達成，但還是要做。其次，要有共同施工的機制，降低道路施工次數，不要今天挖路埋瓦斯管線，隔沒幾天挖埋自來水管線，其次是改善公共工程的品質，提高道路工程的施工及審驗標準。而要解決拖吊問題引發的民怨，則需廣設停車場。

高思博說，年底若當選台南市長，經濟民生問題列為優先施政目標之一，將全力提升市民的幸福指數。