提恢復苗縣免費營養午餐政見 徐定禎：跳票就下台

2018-05-20 15:07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕今早由大同文康推展協會於苗栗縣竹南鎮后庄龍鳳宮舉辦的「客家桐花祭~共桐築夢在苗栗暨節能減碳」講座，吸引附近鄉親踴躍參加，而適逢年底九合一選舉，各候選人也把握機會拜票。苗栗縣長候選人、頭份市長徐定禎再次公開強調必恢復免費學生營養午餐政見，並表示若做不到「絕對下台」。

除了徐定禎，爭取連任的苗栗縣長徐耀昌也由妻子蔡麗卿代為跑場。不同於徐定禎猛打「免費營養午餐」主攻親子盤，蔡麗卿則代夫拉票，強調苗栗縣正邁入高齡社會，徐耀昌上任後便積極推動社區關懷據點，今年目標於全縣設立111個據點，除了提供年長者關懷、活動空間，並提供送餐服務，逐步打造長輩宜居環境，要讓苗栗成為名符其實的幸福城市。

而徐定禎則將砲火猛攻國民黨，稱苗栗縣長期由國民黨執政但卻擺脫不了三等縣的命運，「是該換人做做看了」，並強調「恢復免費學生營養午餐是許多鄉親的心聲」，徐重申自己絕不亂開支票，尤其教育是孩子翻轉人生的途徑，給予學生、家長無後顧之憂的學習環境勢在必行，「若做不到絕對自請下台」。

而竹南鎮長候選人、鎮民代表主席方進興也於會中表示，支持提供免費營養午餐，承諾若當選後，「未來不論誰當縣長，竹南鎮都願補貼配合。」而同樣爭取竹南鎮長大位的縣議員謝端容，則由丈夫、前縣議員陳銘安代為表示，夫婦倆長期擔任民意代表，了解地方需求，能夠提出最符合鎮民利益的政策。