在中國沒有正義... 共產黨45年老黨員來台申冤

中國共產黨一名入黨45年的忠貞黨員，遭受將近20年的不白之冤卻求助無門，最後選擇來台灣尋求發聲管道。圖為中國領導人習近平在今年的全國人大會議上，以百分之百的得票率連任國家主席，他在19大宣稱法院要在陽光下審判。（歐新社）

2018-05-20 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨45年忠貞黨員郝姓婦人，因遭受將近20年的不白之冤屢次想到北京投訴，卻總是被政府人員帶走。她求助無門之下，選擇來台尋求發聲管道，因為她相信台灣新聞媒體是自由的。

據《自由亞洲電台》報導，郝姓婦人表示，她有找過北京、深圳等地的傳媒機構，例如中國中央電視台的新聞評論節目《焦點訪談》、法律節目《今日說法》，還有法治報社等等，當他們看到她要申冤的案子後，紛紛起了同情心，但因為她的對手是高官，所以媒體擔心報導後會丟了飯碗。

郝婦說，她相信台灣媒體客觀，語言又能相通，因此用訪友與看病等理由瞞過公安來到台灣，她知道中國當局知道後肯定會氣急敗壞，但她已經70好幾了，根本不怕回去會被怎樣。

郝姓婦人指出，在她身上的冤案有兩件，第一是她以前擔任中國機械工業部國企、華盛昌機械深圳分公司人事部經理時，按照上頭的命令履行公務，最後卻被解雇，薪水和社會保險全都沒了。

第二，她的丈夫過去在中國機床總公司旗下太平洋公司上班時，由公司出地員工出錢出股買房，孰料公司竟然破產，法院人員此時趁機創設資產管理公司，低價收購房屋部分所有權。而這些房產因為品質太差，還發生需要裝修5年無法入住的事情。此案曾告上法院並獲得勝訴，卻從未實際執行過。

郝婦痛斥，中國法院官商勾結、警匪沆瀣一氣，披著名為法律的外衣，在光天化日下搶劫，侵占國有企業員股份與資產。郝婦批評，中國法院、檢察院、公安局等等所謂的政法系統，完全是在知法犯法

郝姓婦人表示，她在中共17大、18大乃至去年的19大，都試圖到北京申冤，沒想到才剛到中央紀律檢查委員會大門，就被信訪局（處理中國民眾投訴的機構）和公安局給抓走了，原來她一買去北京的票，就被深圳當局派人跟蹤了。郝婦說，習近平在19大宣稱法院要在陽光下審判，但她在中國完全沒看到公平與正義。

報導指出，郝婦說著說著就啜泣起來，感嘆自己到處奔走20年都無法申冤，一個入黨45年的黨員，卻找不到黨到底在哪裡，希望台灣媒體能將她的冤情散播出去。