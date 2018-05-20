侯友宜諷綠「本土非特定政黨專利」 他批「選舉唸瘋話」

國民黨新北市長參選人侯友宜競選團隊的背心19日首次亮相。侯強調，「我們都是在這個土地上打拚的人，本土絕對不是特定政黨獨有的專利！」。（資料照）

2018-05-20 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜19日批評，「某些政黨」完全不為市民設想，整天只想拚選舉，還用識形態標榜「本土與非本土」，更強調「本土絕非特定政黨獨有的專利！」對此，時代力量立委徐永明表示，侯友宜只說對一半，因為打壓「本土」最厲害的就是國民黨，奉勸侯友宜「選舉不要只會唸瘋話」。

徐永明在臉書表示，侯友宜講對一半，本土絕對不是某一政黨專利，但侯友宜也要知道打壓「本土」最厲害的就是中國國民黨；過去侯友宜濫用職權，抓捕為台灣爭取言論自由的鄭南榕，沒想到現在又成為專助北京打壓台灣的國民黨市長侯選人，「奉勸侯友宜選舉不要只會唸瘋話，最好說話先經大腦，才不會自我羞辱」。

徐永明說，近來中國打壓台灣力道加劇，除武力軍機繞台挑釁、阻斷台灣參與WHA的國際交流，或是「關切」宗教自由導至大愛「智子之心」下架，中國這些擾亂台灣民心的行為，卻不見侯友宜批評過一句。徐直言，侯友宜當然可以談論「本土」價值，但他應先挺身拒絕侵入台灣日常生活的中國黑手！