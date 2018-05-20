童綜合醫院急診部：傘兵秦良丰狀況穩定

童綜合醫院說明秦良丰病況。（資料照）

2018-05-20 12:14

〔記者歐素美／台中報導〕日前漢光演習預演發生意外的傘兵秦良丰，目前仍在童綜合醫院加護病房觀察中，狀況穩定。

童綜合醫院急診部主任吳肇鑫表示，患者今天仍然在加護病房持續照護中，生命徵象穩定，昏迷指數仍維持11，肢體的感覺與運動功能持平穩定，院方預計明天（5月21日）再進行第二次頸部脊髓與腦部的核磁共振檢查，以進一步評估改善的狀況，目前院方對其恢復情況，依然保持積極審慎的態度。