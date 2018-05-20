小英就職兩週年 洪耀福：馬做不到的事 蔡總統做了

蘇貞昌（左）與洪耀福（中）出席中和區小英之友會的捐血活動。（記者邱書昱攝）

2018-05-20 11:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕今天是總統蔡英文就職兩週年，民進黨秘書長洪耀福今出席活動表示，看到國民黨這麼多人在罵蔡總統，坦白講，國民黨怎麼有臉出來罵？蔡總統做的事情，是前總統馬英九做不到的事，是國民黨幾十年來做不到的事，民進黨做了。

洪耀福、民進黨台北市黨部主委黃承國等人今天上午在台北市參加全國小英之友聯誼總會2018全國聯合520公益捐血活動。

洪耀福在致詞時表示，蔡總統就職兩週年以來，看到國民黨這麼多人在罵蔡總統，坦白講，國民黨怎麼有臉出來罵？蔡總統做的事情，是前總統馬英九做不到的事，是國民黨幾十年來做不到的事，民進黨做了。

洪耀福說，對蔡總統來講，也可以什麼都不做，現在聲望一定很高，反正破產也不是蔡總統的事，台灣也不是蔡總統一人的，做滿8年任期後再交給他人煩惱。

洪耀福說，蔡總統既然勇於承擔改革的使命，大家就應該力挺，這也是蔡總統跟民進黨的宿命。作為台灣本土的政黨，就要承擔起改革的任務，「這是無法擺脫的宿命，也是我們必須承擔的責任」。

洪耀福表示，520一起來捐血，給台灣溫暖，也給蔡總統及自己加油，繼續陪著蔡總統走改革之路，一定會讓台灣成為富強的國家，為下一代子孫保留民主和平的生活體制。