網友酸問要跟習包子和馬英九哪個握手？蔡英文：都會握

總統蔡英文。（資料照）

2018-05-20 11:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文執政滿二週年，她今天以網路媒體線上直播訪問方式與網友分享心得及經驗，有網友留言揶揄問到，「如果習包子和馬英九要跟你握手，你要跟誰握？」蔡英文重複念題目時笑了出來，她回說，「作為有禮貌總統，我相信我都會跟他們握手的。」

蔡英文今日談及施政二週年心得，她表示，總統這份工作滿忙壓力也滿大，不過是很值得工作，人民託付事情去完成，這兩年政府對於結構性的問題，提出解決方案來實施，前兩天有去台中參觀社會住宅，也有推出包租代管制度，桃園林奶奶只花一半的錢租到，「我也感到很高興。」

蔡英文指出，改革初期是困難的，前兩年要有新的法律及立法準備時間，後兩年會加速進行，行政部門團隊都很熟悉，在賴院長帶領下後面執行會很順利。對於少子化問題，蔡英文說，出生率是很困難挑戰，希望是往上走趨勢，但知道這很困難，少子化問題是國家最大挑戰，要減輕年輕人生兒育女負擔，希望薪水不要太低，行政院上周已推出育嬰補助，並推動政策來減輕年輕夫妻的稅賦負擔。

對於中國旅客來台下滑問題，蔡英文也說，中國旅客減少不只在台灣，在日本、韓國也因為政治因素被抵制致有些減少，我們有新南向政策拉客，過去兩年政府持續擴展不同來源的旅客，讓旅客分布比較均勻，希望讓每一個地方的觀光都受惠。

蔡英文也說，台灣的總工時確實因為法律修改有往下走趨勢，網友認為無感可以某種程度理解，有些比較初入職場年輕人薪水在平均值以下，現在極力鼓勵企業加薪，並藉由政府帶頭讓薪資調高，現在新進職員也有三天特休假，一年四十萬以下收入是免稅的，也希望年輕人能住在都會區，不會因為薪資太低住在谝遠地方，正規劃社會住宅提供給年輕人居住。

在網友留言、總統回應單元，有網友留言大酸「根本不會看留言吧！」蔡英文回答，「有，我是有看的」；另有網友問及，「中國已經由各種管道滲透進來台灣，你有什麼方法把他們抓出來趕出去嗎？」

蔡英文指出，我們會強化對證個社會安全作業，也會特別注意這些來自中國的因素，會不會影響台灣社會安定，這都是內部安全單位的作業中非常重要議題。網友也酸「算了，以民進黨自我感覺良好程度，是看不到這些問題的！」蔡英文回應，「現在不是看到嗎」。

更有網友留言問及，如果習包子和馬英九要跟你握手，你要跟誰握？蔡英文重複念題目時笑了出來，她回說，「作為有禮貌總統，我相信我都會跟他們握手的。」

針對「蔡英文總統你像尤達嗎」問題，蔡了當回應，「我當然不像啊！」網友也問「為何只穿褲子不穿裙子？」蔡英文說，整天工作時間很長，穿裙子不方便，夏天穿絲襪更是痛苦。