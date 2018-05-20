中國打壓惡形惡狀 國際挺台聲浪轉強

中國惡意阻撓我出席世衛大會（WHA），不過，美國與歐盟、日本等25國友邦與理念相近國家將在今年WHA大會上替台發言。（ 資料照）

2018-05-20 10:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國惡意操作邦交國與我斷交、阻撓我出席世衛大會（WHA）等國際組織，不過，黨政人士表示，國際間支持台灣的聲音越來越強烈，各國也肯定台灣的兩岸政策，面對中國的「惡形惡狀」，台灣仍會堅定「維持現狀」，而「維持現狀」在於爭取更多的國際資源挺台。

中國近年頻繁打壓台灣，根據外交部網站統計，中國阻撓我國際空間事例今年1到3月為10件，而去年為49件、2016年18件、2015為13件。

雖然對岸蠻橫對台，但國際社會仍聲援台灣。美國總統川普簽署「台灣旅行法」，而白宮日前聲明，揭穿中國霸凌台灣及各國大企業的醜態，並批中國是「歐威爾式的無理取鬧」；至於日本首相安倍晉三也在2月發信給總統蔡英文慰問花蓮災民，還親筆揮毫寫「台灣加油」，並在推特上對台灣民眾說「與你們同在」。美國與歐盟、日本等25國友邦與理念相近國家今年將在WHA大會上替台發言。

黨政人士認為，「維持現狀」兩岸政策，讓國際社會放心、大力支持台灣。因此，蔡政府並不會因中國壓力、北京持續破壞現狀，就放棄現有兩岸政策，「壓力越大、越要堅持」，「維持現狀」是要爭取更多國際盟友，把破壞和平的因素歸責於中國。

他分析，中國打壓型態可歸為10大樣態，包括惡意操作邦交國與我斷交，阻撓我出席WHA、國際民航組織、國際刑警組織、聯合國氣候變化綱要公約，同時片面啟用M503航路、施壓各國逕將跨境詐騙案嫌犯遣送中國等。

此外，我參加國際交流活動也屢遭中國阻撓，客委會今年2月原擬應模里西斯客家僑團邀請，出席當地客家美食文化交流活動，遭中國作梗，最後取消行程。而約旦上月舉辦的「第14屆國際城市節」活動，主辦單位也在中國壓力下，衝進台灣攤位強拆國旗。

中國今年以來，也要求全球各大航空業者與跨國企業，不得將台灣列為國家。不僅如此，連「曼布克國際獎」將我入圍作家吳明益的國籍從「台灣」改為「中國台灣」，法國坎城影展競賽片評審團名單，台灣演員張震被列為中國演員。中國對他國施壓，也強烈要求遵守「一中原則」。