輔選愛將被問蔡英文 馬英九：盼總統重視民調變化

前總統馬英九一早來到信義區吳興市場，陪參選松山信義區的徐巧芯掃街拜票。（記者沈佩瑤攝）

2018-05-20 10:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨台北市議員民調初選近尾聲，前總統馬英九今天正式展開輔選行程，「首發」輔選子弟兵、馬辦發言人徐巧芯。馬英九一早來到信義區吳興市場，陪參選松山信義區的徐巧芯掃街拜票，大批婆媽看到馬英九興奮直呼「總統好」，還不斷搶著合照，馬英九則頻笑喊「是徐巧芯要選啦！」賣力推銷愛將。

掃街前接受媒體聯訪，有媒體問馬英九，今天來幫徐巧芯站台，接下來規劃？馬英九笑回「這叫掃街」，國民黨提名的議員候選人若找他站台，他一定儘量參加。媒體追問，是否代表有人邀請站台就會去？馬英九強調「儘量啦」，畢竟國民黨候選人非常多，全台灣都有，也有接到一些其他縣市的邀請，只要有時間一定會去。

由於今天適逢520總統蔡英文就職滿兩週年，有媒體問馬，認為蔡英文有做得比較好嗎？馬英九表示，其實可以自問，「兩年來人民的生活有改善嗎？」、「兩岸關係有變好嗎？」、「外交關係有更好嗎？」一旁的支持民眾不斷贊聲說「沒有！」馬直言，看來大家都已經有答案了。

對於蔡英文近期民調創新低，馬英九則說，他希望總統可以重視民意的反映，重視民調變化，好好把未來兩年工作做好。

在掃街過程中，不少民眾搶著跟馬英九拍照，還有民眾拿出一張老照片和馬英九「相認」，原來兩人竟先後接受同位老師教誨，馬英九驚訝認證影中人「這是我的老師啊！」還笑著對「學弟」說，你看起年紀沒有這麼老啊！

篤定獲黨提名參選市議員的徐巧芯，雖然個頭、知名度都比不上馬英九，仍積極在一片幾乎淹沒馬英九的拍照人潮中搏版面，不時還充當場控，協調拍照人群，親和形象讓部分民眾讚許「對啦，該給年輕人一個機會」。