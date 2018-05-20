時力與柯合作 民進黨議員壓力大：恐分散票源

台北市長柯文哲（前）。（資料照）

2018-05-20 10:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕首都市長選舉牽動地方議員選情！時代力量等第三勢力小黨搶攻議員席次，已讓民進黨議員參選人感受壓力，現還傳出時力不排除與台北市長柯文哲合作，拉抬議員選情。此舉是否衝擊民進黨北市議員選舉？有民進黨北市議員直呼「壓力一定更大！」但也有議員樂觀認為，若時力與柯合作，時力議員參選人反而難得到五十歲以上的深綠選票。

民進黨北市議員王閔生表示，「壓力一定更大！」柯文哲有一定的票源，感覺起來柯的票源不少，若他再和其他第三勢力政黨合作，勢必造成非國民黨的候選人之間競爭更加激烈，如果他們票數衝越高，對民進黨議員參選人影響就越大。

王閔生說，身為現任議員，能做的只有自己努力，現任議員過去有基礎，此屆任期三年多來也很認真做服務和問政，就看最後選民如何選擇，尤其在大安文山選區，不太有辦法用意識型態爭取支持，還是回歸市政議題，理性問政。

民進黨北市議員洪健益指出，時代力量屬性是屬偏綠色的選票，若時力與柯文哲站在一起，就會出現一個問題，「年輕選票給他沒差，但民進黨五十歲以上給時力選票的機會就不高。」以他選區來說，時力參選人吳崢年輕又長得帥，本就會造成壓力，時力又囊括很多形象票，但若時力選擇柯一起，「反而對我們輕鬆。」

洪健益說，時力比民進黨更台獨，一旦與柯「兩岸一家親」論述站在一起，時力的立場和政黨未來的方向也會遭受懷疑，一旦受到質疑，政黨是不是出現更大泡沫化，也是時力要考量的問題。他也強調，若時力與柯合作，民進黨下一次立委選戰就不一定要再禮讓時代力量。