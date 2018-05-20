台灣民意基金會民調 游盈隆︰蔡總統聲望「久旱逢甘霖」

台灣民意基金董事長游盈隆今天（20日）主持「民進黨重返 執政兩周年」全國性民調發表會，公布蔡英文總統聲望及國防、外交、兩岸、經濟、年金改革、司法改革等表現。（記者簡榮豐攝）

2018-05-20 10:30

〔記者林良昇／台北報導〕台灣民意基金會今公布民進黨執政2週年民調，最新民調顯示，今年5月，有3成9的人基本上贊同蔡總統領導國家的方式，4成8的人不贊同，但與上個月相比，贊同蔡總統領導國家方式的人上升7.2個百分點，不贊同蔡總統國家領導方式的人下降1.4個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡總統整體聲望「久旱逢甘霖」。

游盈隆表示，這次全民給蔡總統2年來施政表現的成績是52.61分，跟全民給蔡總統第一年施政表現總平均分數52.41分幾乎完全一樣，顯示蔡總統施政表現，民眾心情跟第一年一樣，沒有給台灣人民耳目一新的感覺。

台灣民意基金會也針對蔡總統六大施政作為，包含經濟、兩岸、國防、外交、年金改革、司法改革，進行滿意度民意調查。

台灣民意基金會民調顯示，3成5的人滿意蔡總統2年來的經濟表現，但有高達6成1的人不滿意，並有3成的人強烈不滿；對於兩岸表現部分，有3成8民眾基本上滿意，但有5成6不滿意，跟1年前所做民調的比率幾乎一致，游盈隆表示，蔡總統兩岸關係的處理，台灣人不是那麼滿意地接受。

關於年金改革，民調顯示，有5成民眾基本滿意蔡總統年金改革的表現，4成2的人不滿意，游盈隆說，跟其他施政作為相比，滿意度高，顯示蔡英文總統推動年改是獲得社會多數人肯定的，民調低不是因為推動改革造成的；司法改革部分，民調顯示，有5成3的人不滿意，3成5的人滿意。

在蔡總統外交表現上，最新民調顯示，有3成9的人基本上滿意蔡總統2年多來的外交表現，但有約5成4不滿意；在蔡總統的國防表現上，有4成3的人基本上滿意，4成7的人不滿意，這是首次國防表現不滿意高於滿意。

民調也顯示，對於民進黨完全執政2年，有3成6民眾滿意其執政表現，但有5成8的人不滿意，若和去年相比，滿意的人多了1.9個百分點，不滿意的人減少了4.1個百分點，游盈隆認為，在人民眼中，民進黨第2年執政表現比第1年稍有改善，但距離理想尚遠。

本次民調由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，訪問期間是2018年5月14日、15日2天，以全國為範圍的20歲以上成年人；有效樣本1071人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是台灣民意基金會。