軍方試行服裝供售新制，10月起可用儲值卡、上網購。示意圖。（圖：軍聞社提供）。

2018-05-20 10:23

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方對官兵服裝供售將有全新做法！國防部官員今天指出，遵照蔡總統照顧國軍官兵美意，國防部規劃「服裝供售站」設置，採儲值卡精神，由官兵自行運用配發額度至「服裝供售站」選購所需適質、適量的服裝，還可上網網購，規劃於107年10月1日於龍岡及湖口地區設立「服裝供售站」2處。

官員指出，新制驗證的時間，是自今年7月1日起（含先期運作）至108年的6月30日止，兩處服裝供售站涵蓋的營區有10處，計有71個單位，受惠官兵人數達到5885人。

官員並表示，若試行順利，官兵接受度高，規劃109年6月30日前推廣全軍「服裝供售站」正式執行。

軍方官員指出，服裝供售站計畫採「全項執行、縮小範圍」，針對該地區陸軍所屬志願役官兵試行驗證1年，執行國軍「軍服」、「消耗性衣物」、「運動服」、「鞋類」及「配件」等5大類供售服務，服裝採購由「個人年度配賦額度」扣列（額度最高9,860元），餘額得保留至次年度，不足額可自補差額運用。

官員指出，預期推動「服裝供售站」的優點計有：結合民間專業產銷服務，擴增商機及就業機會；新增網路下單模式，提供便捷、多元選購途徑；官兵自主購置，滿足實際穿著需求；服裝得採量身訂製，使官兵穿著舒適、英挺及減輕國軍庫儲管理與人力負荷，使專注改善團裝及軍事訓練役人員服裝補給等5項。