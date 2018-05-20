中國阻台參與WHA 陳時中：紅色沙塵暴會過去、台灣會活下來

2018-05-20 03:39

〔記者呂伊萱／瑞士日內瓦19日報導〕中國阻撓台灣參與世衛大會（WHA），台灣民間自主發起在瑞士日內瓦舉辦「無國界醫院展」，盼向國際醫衛人士介紹台灣醫療成就與貢獻。衛福部長陳時中今天前往觀展，致詞時強調「紅色沙塵暴會過去、台灣會活下來」，只能繼續堅毅地發聲。

「無國界醫院展」佈展團隊由共同策展人王奕凱和蘇民發起，由2、30名積極推動台灣未來發展的熱情青年組成，成員包括來自歐洲各地的志工；衛福部長陳時中在英國工作的兒子陳彥安，已故前衛生署駐日內瓦代表洪健榮的兒子洪軒蔚，也自籌備階段便擔任法語志工，延續父親拓展台灣國際空間的夢想。無國界醫院展會醫師顧問兼導覽人姜冠宇說，展區中傳達「防疫無國界」的概念，並陳列台灣對抗肺結核、愛滋病、登革熱等疾病控制的經驗。

「無國界醫院展」自當地時間18日開始展覽至大會前夕，吸引當地民眾與僑胞攜伴觀展；展區以優美設計呈現台灣醫療貢獻，更實質以六大台灣醫療實力回應這次WHA的焦點議程，包括公衛成就/環境健康、蛇毒研究、精神衛生、婦幼衛生、傳染疾病防制/流感與疫苗覆蓋率與心血管疾病/風濕心臟病 。

陳時中今也前往民間團體策劃的「無國界醫院展」參觀致意，表達支持。陳時中在展覽記者會中致詞說，台灣發展經貿有成，但在國際上「還是紅色沙塵暴比較厲害」；不過陳時中強調，終有一天紅色沙塵暴會過去，台灣會活下來，因為就像這個展覽展示的「醫療無國界、健康無國界、人權無國界」，國家是為人民服務，重要的是生命本質，藉由政治情勢干擾人的基本權利非常不應該。陳時中說，世界是現實的，目前我們沒有第二條路，只能堅毅地繼續發聲，尤其沒有受到邀請更要走出來喊聲，否則世界就不曉得你的存在。

另，「無國界醫生」組織因擔憂兩者名稱相似、產生混淆，曾向「無國界醫院」表達關切。台灣卡羅歐巴尼協會理事長莊振澤今天對此特別說明，「無國界醫院」將走向國際醫衛合作平台的非政府組織發展，兩者是完全不一樣的組織，雙方已就此議題會談並有初步共識。「無國界醫院」佩服「無國界醫生」的精神，但也不會利用「無國界醫生」名號做事。