台灣公衛實力獲肯定 陳時中獲頒公衛全球憲章大使名銜

2018-05-20 01:59

〔記者呂伊萱/瑞士日內瓦19日報導〕衛福部長陳時中今(19)獲公共衛生協會世界總會(World Federation of Public Health Associations, WFPHA)頒發「公共衛生全球憲章大使(Diplomat of the Global Charter)」榮譽名銜。陳時中說,雖然他是個人受獎,但這代表台灣公衛實力受到世界肯定,在打壓之下更顯珍貴;陳時中受獎致詞時更特別提及台灣健保經驗,希望與世界分享,而最好的方式便是透過參與世衛大會(WHA)和世衛(WHO)活動。

WFPHA是和WHO具正式關係的國際非政府組織,長期致力於提升全球公衛體系;WFPHA與WHO合作制定公共衛生全球憲章,使各國可依據聯合國永續發展目標(SDGs)建立有彈性的公衛制度,WFPHA並設立「公共衛生全球憲章大使」,表揚對全球衛生有貢獻或實踐該憲章的醫衛專業人士。

WFPHA今在日內瓦高級國際關係學院舉行授獎儀式,除介紹其全球憲章的理念,也邀請到推動菸害防治的Rachel Melsom博士分享經驗,多名曾獲頒公衛全球憲章大使的受獎人也一同出席。WFPHA以「牙醫陳博士」介紹陳時中上台,贈與證書;WFPHA主席Michael Moore說,在邁向SDGs的過程中,全球憲章能夠成為推動全球公衛健康的良善工具。此次受獎人除了陳時中外,另有迦納衛生部長Mr. Kwaku Agyeman-Manu因領導該國因應抗生素抗藥性獲獎;陳時中與迦納部長為首次獲頒此獎的衛生部長。

陳時中致詞時說,他要將這個獎項獻給台灣所有致力促進公共衛生健康的人,他們的努力捍衛了台灣2千3百萬公民的健康福祉,也是他今天能在這裡受獎的原因。陳時中在致詞中多次提及台灣,並說道在這個相互連結的世界中,面臨健康挑戰時,不僅應一同攜手面對、尋求解方,更需要進一步將解方付諸實現,而「我們台灣人」願意盡其所能與WFPHA透過任何方式合作。

陳時中也提到,雖然台灣不是WHO會員,不過台灣自1995年推動全民健保,國人從出生開始,無論年齡、經濟地位或是職業類別,都在「普遍健康照護(UHC)」的系統之下。而台灣實施具有成本效益的單一支付模式,有效延長了國人續命,並且同時使行政成本低於總額的1%。陳時中分享說,台灣健保制度經驗能夠成為他國學習的對象,而最好的分享方式便是透過參與WHA和WHO活動。

陳時中接著表示,但令人感到遺憾的是,台灣今年仍然被拒絕以觀察員身份參與WHA。陳時中強調,排除台灣不僅使台灣經驗分享受限,更嚴重的是使位於「亞洲之心」位置的台灣,成為防疫空白區域。陳時中重申,病毒不認得國界,任何政治因素都不應阻絕公衛參與,不論來自哪個國家都應該攜手合作保護國民免於疾病侵害,而「WFPHA與在座各位都了解這點」。

陳時中會後受訪時說,他非常高興能夠獲獎,雖然是以個人名義受獎,但他代表台灣接受獎項,這也代表台灣公衛實力受到世界專業團體肯定。陳時中認為,在台灣受到打壓的情況下得到這個獎,倍感殊榮更是難能可貴。陳時中也說,透過公開場合再次表達對於沒辦法參加WHA的不滿和遺憾,未來希望持續用軟實力證明台灣價值。