新黨對柯P拋善意 丁守中酸：留意柯文哲有很多面具

2018-05-19 19:45

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底台北市長選舉，民進黨確定不再與柯文哲合作，不過，新黨主席郁慕明卻對柯文哲釋出不排除合作的善意。國民黨台北市長參選人丁守中今天受訪時說，柯文哲有很多面具，見不同的人戴著不同的面具。

郁慕明日前接受媒體訪問時說，民進黨自提人選，就表示柯文哲不是墨綠，新黨之前講可以有條件支持柯文哲的「條件」沒有變。柯文哲昨天回應，「這個聽起來就怪怪的」。

對此，丁守中評論，柯文哲已經說要支持主張台獨的蔡英文2020年連任總統，難道新黨能接受嗎？