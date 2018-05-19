黃煌雄：促轉會2年內 還給父執輩真相與公道

2018-05-19 18:44

〔記者鄭鴻達／台北報導〕黃煌雄即將就任促進轉型正義委員會主委，他今天（19日）在研討會中說，他工作像當兵一樣，會把這份職位當成服「社會責任役」，秉持著撰寫《蔣渭水傳》的精神，在兩年任期內，還給祖先、父執輩應有的真相與公道。

黃煌雄今天出席紀念殷海光先生學術基金會於台灣大學舉辦的「何謂加害者？談轉型正義與促轉條例的加害責任問題」研討會，在學者們發言後，他也對於學者、與談者的相關疑問及說法進行說明。

黃煌雄說，自他被提名為促轉會主委後，就非常廣泛地去接觸、聆聽各種意見，他可以用他參政40年的歷程堅定地作保證，在他兩年的任內，一定會努力做到以前在轉型正義領域中，凸顯出尚未被發現的新現象。

黃煌雄解釋，具體來說，就是要面對「加害者在哪」的問題，如今促轉會有了機會與公權力面對此問題，會努力、嚴肅且負責任地針對這個問題提出回應。

黃煌雄以自己撰寫的《蔣渭水傳》為例，強調他於威權時代的氛圍下研究、維護蔣渭水，為的就是還給蔣渭水歷史真相，而二二八事件、白色恐怖其中的這些人，都是他們的祖先、父執輩，一樣要還給他們應有得真相與公道。

黃煌雄說，轉型正義如今經過一個世代的壓抑，也經過一個世代的宣洩，到現在這個階段條件已較成熟，可以針對這悲痛年代中完全不合基本正義程序的事，相對完整地去還原真相與公道。

黃煌雄說，接任促轉會主委一職，完全是人生的意外，而他習慣把工作當成像當兵一樣（兢兢業業），他承諾，在兩年任期內，會把此職務當成是服「社會責任役」，會認真還給祖先、父執輩應有的真相與公道。