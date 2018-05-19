歷史學者憂成「佛系促轉會」 兼任委員：會做到真相浮現

2018-05-19 18:07

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台大歷史系教授周婉窈今天（19日）說，她很擔心促進轉型正義委員會會變成「佛系促轉會」，最後只有寫出冗長的報告；促轉會兼任委員尤伯祥承諾「絕對不會」，強調沒有事實與真相，就不會有正義，會做到真相的浮現，但追究加害者責任的部分，立法者的授權是不清楚的。

紀念殷海光先生學術基金會今天舉辦「何謂加害者？談轉型正義與促轉條例的加害責任問題」研討會，基金會董事長吳鯤魯、台大歷史系教授周婉窈、東吳大學哲學系教授、東吳大學哲學系教授陳瑤華、中研院人社中心副研究員陳嘉銘、促轉會主委黃煌雄、兼任委元尤伯祥出席與談。

周婉窈在對談中指出，她很希望促轉會可以做點事，但她很擔心促轉會會變成「佛系促轉會」。她期盼，促轉會委員有許多學法律的，應針對當年一份一份的判決書去檢視，以釐清真相，看清楚當初發生什麼事。

周婉窈強調，既然政府好不容易成立促轉會，至少應釐清過去威權統治下的判決如何產生，轉型正義中，真相是在最前端的，不希望最後只有寫出冗長的報告，什麼都沒給大家，應清楚告訴真相的各個面向，才對得起納稅人。

尤伯祥直言，「放心！我們不會是佛系促轉會！」他說，接任委員時，對職位的期望很高，但促轉會能做什麼，都應回歸到「促進轉型正義條例」的授權及賦予的任務，真相才是最基礎的，「沒有事實與真相，就不會有正義」。

尤伯祥說，釐清加害者責任與修復，都要在真相浮現後才做得到，促轉會最能做的就是真相浮現，對於追究加害者責任，立法者的授權是不清楚的，對於告密者等人責任的追究，還需要透過社會共識及更多配套立法達成。

尤伯祥強調，促轉會的相關報告，絕不會只是像二二八的報告僅還原歷史真相，而會是規劃性的報告，要進行轉型正義的，不只是一個促轉會，而是整個國家機器都要去做，國家是人民的，人民想進行轉型正義，國家就要去進行。