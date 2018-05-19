蔡英文就職2週年前夕 洪耀福：她做到馬英九做不到的

2018-05-19 17:29

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今下午出席民進黨社會力4大社團茶會，民進黨祕書長洪耀福也與會，更在致詞時表示，明天就是總統蔡英文就職兩週年的日子，雖這2年承受反對團體的辱罵，但民進黨從不後悔改革，而年底選舉被認為是檢驗改革是否獲人民支持的指標，「今年選舉真的對我們非常重要，尤其新北更是關鍵的戰役。」

洪耀福表示，小英總統過去常遭受反改革團體的辱罵，但這2年他看小英總統是很堅強、篤定的，也清楚今天推動的改革，必然會有反彈的副作用，但她都會承受，因為這是民進黨作為台灣本土政黨應承擔的責任。

洪耀福說，「我們從來不後悔」，前總統馬英九任內8年來做不到的，小英做到了，國民黨做不到的，民進黨做到了，國民黨竟還有臉罵民進黨？

話鋒一轉，洪耀福說，年底選舉被視為檢驗人民是否支持改革的指標，新北市則是改革中的重點地方，若新北市長跟中央對抗，不支持改革，會是一大阻礙，因此年底的新北市長選舉將是重中之重，攸關民進黨改革會不會成功的一個重要縣市選舉。

洪說，蘇貞昌是推動改革的最強棒，也是第1棒，相信他主政的新北市，不僅能夠帶給新北市繁榮，也可以用新北市的力量，支持中央改革，讓中央的改革往前挺進。