不會沒有小卷！ 台電要推深澳「小卷煙囪」成觀光地標

台電規劃，深澳電廠小卷煙囪將設168公尺約50層樓高的空中觀景台。（台電提供，深澳電廠模擬圖）

2018-05-19 17:24

〔記者林菁樺／台北報導〕深澳電廠持續惹爭議，國民黨新北市長參選人侯友宜昨天（18日）在活動中見到深澳小卷餐時，加深反對深澳燃煤電廠決心。台電今天回應，小卷的捕撈作業不在深澳灣內進行，深澳更新計劃不會對小卷撈補作業造成影響，也將協助漁民發展深澳小卷觀光特色，共同守護象鼻岩景觀，增強深澳漁港觀光價值。

台電表示，深澳電廠更新計畫取消在生態較豐富的番子澳灣開發，將卸煤碼頭及防波提等設施移至深澳灣，已大幅降低對整體海域生態衝擊。另外，1976年中油已在深澳灣內劃設港口經濟活動使用，當地漁民未在深澳灣港口內捕撈小卷，深澳灣的海事設施並非影響小卷漁獲量的因素。

台電指出，北部漁民捕撈小卷的作業船，多半以燈火漁業的火誘聚集捕捉為主，小卷的習性是離岸3海浬洄游，且依照相關漁業法規，燈火漁業禁漁區至少以海岸至「距岸3浬」為範圍。換句話說，漁獲量的主要是來自沿岸近海，興建深澳電廠並不會影響漁民捕撈作業。

台電說明，深澳電廠結合在地特色引入觀光思維，打造250公尺高小卷煙囪為地標，並增設168公尺約50層樓高的空中觀景台，期盼透過專業整體景觀規劃設計，共同守護象鼻岩景觀，維持生態地質環境，成為「北海岸觀光旅遊新據點為目標。未來深澳電廠可與潮境公園、九份、金瓜石等形成旅遊帶，結合深澳地區之漁船、小卷美食，協助營造社區風貌，增強深澳漁港觀光價值。