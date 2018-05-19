時力提名4人參選台中議員 秉持理性監督市政

2018-05-19 15:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時代力量台中市目前提名4人參選議員，與民進黨2黨競合關係令人好奇，主席黃國昌今天受訪時表示，目前最重要就是把時力的市議員參選人送進各地方議會，在市議會內好好的監督市政，時力對市長林佳龍市長有期待，但是希望鞭策林佳龍做得更好，更能回應台中市民的需求。

至於台北市白綠分手，白黃的關係會如何？黃國昌表示，現在談這個還早，還是要等，要看民進黨推誰出來。

時代力量今天為4位台中市議員參選人授旗，與台中市長林佳龍關係令人好奇，黃國昌表示，台中市目前最重要的，就是把時代力量目前所提名的這4位參選人，送進台中市議會，秉持著時代力量專業及理性的問風格，為台中市民打造一個屬於人民的議會。

至於台中市其他地區是否推人，黃國昌表示，時力台中市黨部主委徐永明還在不斷的評估當中，只要適合、夠優秀的人才，時代力量會在台中繼續推出好的人選。

黃國昌指出，議員應該扮演的角色，就是傳達人民的聲音，在市議會內好好的監督市政，時力對林佳龍市長有期待，但是希望鞭策林佳龍做得更好，更能回應台中市民的需求。

黃國昌表示，時代力量的市議員參選人，未來在台中市議會應該扮演的就是一個理性監督的角色，要敦促未來的市長，在市政每一個的層面，都能回應台中市民生活的需求。

黃國昌強調，現在比較重要是把時力優秀議員送進各地方議會，把時代力量理性問政、強力監督的風格帶入議會。