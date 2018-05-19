非洲再爆伊波拉疫情 外交部：是時候讓台灣幫忙了

2018-05-19 15:02

〔記者呂伊萱／瑞士日內瓦19日報導〕第71屆世衛大會（WHA）將於瑞士日內瓦登場，中部非洲地區卻爆發伊波拉（Ebola）疫情。世衛（WHO）幹事長譚德塞表示，需要國際社會加大努力來止住疫情；而雖WHO持續拒絕台灣參與WHA，我外交部則公開回應WHO表示，全球健康因伊波拉面臨危機，台灣曾協助西非地區對抗伊波拉，現在沒有時間理會中國，「是時候讓台灣幫忙了」。

剛果（DRC）於11天前通報WHO指出「伊波拉疫情再發」，至今已確診45起病例、造成23人死亡。而在剛果主要城市姆班達卡市也出現伊波拉（Ebola）病毒感染確診病例後，WHO將剛果的公衛風險評估，從「高」上修至「非常高」，也將區域公衛風險，從「中等」上修至「高」，全球層級則維持在「低」風險。

譚德塞18日在推特表示，剛果爆發伊波拉疫情，需要國際社會加大努力來止住疫情；外交部則透過推特轉發譚德塞推文，並回應表示，全球健康因伊波拉疫情面臨危機，而台灣於2014年曾協助西非地區對抗伊波拉疫情，也在「全球合作暨訓練架構（GCTF）」下與美國合作辦理相關研習營。

外交部在文中呼籲譚德塞，現在沒有時間理會中國的政治目的，「是時候讓台灣幫忙了（It’s time to let Taiwan help.）」。