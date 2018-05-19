柯P受委屈哭了？ 簡余晏揭哽咽真相...

2018-05-19 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲18日參加大同區斯文里整宅第三期拆除典禮致詞時哽咽，感嘆最近要花時間應付各種政治攻擊。台北市前觀傳局長簡余晏批評，柯文哲先前批評行政院長賴清德的「務實台獨」、前瞻計畫，以及反對拔管不都是政治性攻擊。

簡余晏昨（18日）在政論節目《新台灣加油》上回顧前3次柯文哲哽咽，第一次是2013年5月柯文哲被調查局列為國科會補助弊案的犯罪嫌疑人，柯哽咽說是國科會奇怪的報帳制度，當時讓簡余晏很感動；第二次是在2016年228時，柯P身為受難者家屬和台北市長，不去參加228的活動，卻用單車挑戰「一日雙塔」，沒有盡到撫慰受難者的責任，當時預言會受到許多抨擊，但最後柯市長哭了，所以過了那一關。

簡余晏指出，柯P第三次哽咽，事發在去年10月台北世大運的紀錄片首映記者會，賴清德擔任閣揆後首次和柯文哲公開會面，柯市長又流淚了。

簡余晏認為，柯市長說希望大家不要政治攻擊，可以有更多時間做事，但柯砲轟賴清德的「務實台獨」、蔡政府的前瞻計畫和教育部拔管等，都是政治攻擊，「做這些攻擊的時候，不能說你可以攻擊別人，但是對方攻擊我，就是我受委屈，你們攻擊我」、「我覺得政治人物的眼淚，我自己會再多想一些」。