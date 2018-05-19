侯友宜諷民進黨 「本土不是特定政黨專利」

2018-05-19 14:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午參加「29區黨務幹部有約」活動，侯友宜致詞時，批評「某些政黨」完全不為市民設想，一心一意只想拚選舉，甚至用意識形態標榜「本土與非本土」，他強調，「我們都是在這個土地上打拚的人，本土絕對不是特定政黨獨有的專利！」

侯友宜回想，他民國64年就加入國民黨，至今有43年，雖然中間曾經「失聯」，因為職業是警察，不能有黨派色彩，但他一直以來都有一顆為民眾熱忱服務的心，這也是支持他不斷「向前行」的動力。

侯友宜說，他是一個鄉下小孩，19歲北上打拚，在基層做刑事警察20年，每天都穿布鞋跟基層博感情，了解基層的需求及痛苦，民眾需要什麼，他就會站出來幫忙解決，「不是到了選舉才要拚」，他宣示不只是要拚選舉，還要拚政績，一定會拚到最後一刻。

話鋒一轉，侯友宜指出，這幾年看到「某些政黨」完全不為市民設想，一心一意只想拚選舉。他強調，一個黨的存在，是要為民眾做最大的貢獻，而非只是拚選舉，民眾的理想是能夠「安居樂業」，吃得飽、快樂的生活，他說：「上面的人若只會鬥來鬥去，只為了維繫黨的利益及政權，最後的結果就是讓民眾失望。」

侯友宜酸說，何況還有人用意識形態去標榜本土與非本土，他向在場的黨籍同志喊話：「我們哪一個不是在台灣這個土地打拚好幾十年的，我們都是在這個土地上打拚的人，本土絕對不是特定政黨獨有的專利！」