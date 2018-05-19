江宜樺：兩岸關係雪上加霜 邦交國將一個個失去

2018-05-19 14:07

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統執政將在明天屆滿2年，由於當前兩岸關係陷入滯，前行政院長江宜樺接受媒體專訪表示，目前兩岸關係是全面協商中斷，中國因對台灣的不信任，對台的演習、軍艦軍機繞台，不斷用武力恫嚇，在這樣的兩岸關係上，未來註定邦交國會一個個失去。

江宜樺質疑蔡總統宣示兩岸關係維持現狀，不知這個現狀是講給誰聽，這根本是倒退，讓兩岸關係雪上加霜。

江宜樺接受媒體專訪表示，馬政府時期，台灣參與世界衛生組織和國際民航組織，現在台灣都被拒絕在外，蔡政府卻用中國打壓欺負的說詞解釋，這是永遠找不出真正原因，蔡政府不願承認「九二共識」，又找不出新的方案，引發中國反彈，全面關係凍結，中國只會不斷加大軍事和武力恫嚇，來遏止台獨勢力。

他指出，扁政府時期主張去中國化，認為台灣不是中國一部分，台灣是一個獨立國家，但蔡政府不論在國慶演講、活動計畫甚至貨幣設計，都可從做法中看出，這些不只是去中國化，而是連中華民國也去掉。

江宜樺認為，蔡政府所做的是，創造沒有中華文化意涵的台灣文化，這造成的傷害，比直接否定九二共識還深，政府不該帶頭追求台獨，這對兩岸與國際關係不會有好處。應該說我們是中華民國，才會讓兩岸人民與政權之間的對話可能性增加，而不是把中華文化都不保留。