台嫌遭西班牙遣送中國 聯合國關切

2018-05-19 13:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕聯合國人權高級專員辦公室（OHCHR）18日在網站上發布新聞稿指出，聯合國人權專家對於西班牙政府決定將中國與台灣人民引渡至中國受審的決定，表達嚴正關切。OHCHR認為，西班牙法院做出遣送中國的判決，明顯違反西班牙對國際社會在人權上的承諾，呼籲西班牙政府應依據「聯合國公民權利及政治權利國際公約」及「聯合國禁止酷刑公約」等，重新審視本案引渡決定。

OHCHR在新聞稿中表示，西國政府將中國與台灣人民遣送中國受審的決定，可能會讓嫌犯面臨遭到酷刑、虐待的情況；OHCHR認為，2016年西國政府逮捕269名電信詐騙嫌疑犯中，有219名台灣人，其中2位週四時已經被遣送中國，他們擔心其他人也將很快被引渡。

聯合國人權專家也認為，這些遭逮捕的嫌疑犯中，有些可能是人口販賣的受害者，以擔任導遊的名義遭騙至西班牙進行電信詐騙；OHCHR指出，「西國政府並未謹慎調查這些指控」，也未考慮若將嫌疑犯遣送中國可能面臨的風險，呼籲西國政府重新檢視引渡流程，並應依據「聯合國公民權利及政治權利國際公約」及「聯合國禁止酷刑公約」等，重新審視本案引渡決定。

外交部今發布新聞稿對此表示感謝，並呼籲西國政府應基於民主法治、人權與自由之共同核心價值，就本案與我國進行司法互助合作，有效共同打擊跨國犯罪。

聯合國人權高級專員辦公室為聯合國下屬機構之一，設立目的宗旨為保護與保障世界各國人權。