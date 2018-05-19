時代力量中市黨部今喬遷 黃國昌為4市議員參選人授戰旗

時代力量為四位台中市市議員舉行授戰旗儀式。（記者蘇金鳳攝）

2018-05-19 13:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕下屆市議員選舉將11月舉行，時代力量目前在台中市提名4席，今天時代力量除了舉行台中黨部的喬遷茶，黨主席、立委黃國昌並授旗給4位市議員參選人，4位參選人並強調，已準備好了 ，「黃色力量」將成為台灣的新旋風、新力量。

時代力量台中黨部今天舉行喬遷茶會，黨部設在南屯的大墩東街上，同時，並舉行授戰旗儀式，由台中市黨部主委、立委徐永明主持，立委洪慈庸觀禮，另外台灣中社前社長林恆立等人也都到場為參選人加油打氣。

而黨主席、立委黃國昌則將戰旗授予時代力量提名的4位市議員參選人，分別是中西區參選人李國禎、南屯區參選人 吳佩芸、北屯區參選人許皓甯、西屯區參選人簡嘉佑，4人都高喊，「時代力量準備好了！」。

徐永明表示，位在南屯的台中黨部，是時代力量在台中市第2個家，台中黨部已成立第2年，此時，時代力量推出4位市議員參選人，希望眾人支持。

黃國昌表示，兩年前時代力量在台中市深根，現今不但有新的家，還有4位優秀的市議員參選人，這4位會跟在立院打拚的立委一樣，會秉持著專業問政的精神，不會忘記時代力量當初成立初衷，以及要達到改革的理想，要把改革的種子在台中市深耕，絕對會把改革的理想，在台中市綻放。

黃國昌表示，台中市不管誰擔任市長，請市民放心，把這個監督市政的重任，交給時代力量的參選人，不會忘記全民的托付，但黃國昌還是強調，他還是期待林佳龍應該順利連任。

洪慈庸表示，距離市議員選舉約還有半年，時代力量正在辛苦成長的階段，希望大家都能支持。

台灣中社前社長林恆立表示，台中市不是政治、經濟中心，但希望建立台中市成為生活首都，一個宜居的城市，希望時力能夠在教育及醫療上議題上好好努力，好好關心台中。

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