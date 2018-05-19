要選議員竟掛金正恩合成照 民進黨高市黨部：不可思議

高市前鳥松里長陳清茂掛出金正恩合成照欲參選議員。（記者王榮祥翻攝）

2018-05-19 13:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市前鳥松里長陳清茂掛金正恩看板表態參選下屆議員，引發地方議論，因其有民進黨員資格，遭綠營支持者質疑違反黨紀？民進黨高市黨部主委黃彥毓表示，其宣傳手法是否違紀仍須討論，但在民主國家拿共產世界獨裁者作宣傳，勢必影響觀感，對此感到不可思議，如果陳清茂有登記參選事實，將依規定開除黨籍。

陳清茂則指出，自己是以獨立參選人方式參選議員，並沒違反黨紀，如果屆時被依黨紀處分、一定提出申訴，他同時重申參選到底決心。

綠營支持者爆料，日前與金正恩合成看版的前鳥松里長陳清茂，里長任內因恐嚇取財被法院判決7個月發監執行，因此在去年被解職，執行期間正值黨內里長提名登記，具民進黨員身分的陳清茂也委託他人代為登記，高市黨部按照相關規章辦理審議程序後，認為陳清茂因曾違反毒品防制條例被判刑，有違反黨章相關規定疑慮，最後未獲黨部執委會提名。

陳清茂事後宣布參選下屆議員，近期則掛出數十幅與金正恩合成的宣傳看板，引發地方議論，卻也讓綠營支持者質疑違紀？

市黨部主委黃彥毓指出，違紀參選絕對沒有模糊空間，事證確實一律開除黨籍，對於在台灣民主選舉中出現金正恩合成看板推薦的花招，他憂心是否會影響台灣民主形象，也會讓國際友人看笑話，感慨選舉可以熱情，但不能失去理性過於瘋狂。