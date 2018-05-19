WHO宣示世界健康目標 卻封殺台灣造成防疫缺口

第71屆世界衛生大會將於瑞士日內瓦聯合國歐洲總部萬國宮登場，台灣仍未獲邀參與。（記者呂伊萱攝）

2018-05-19 13:29

〔記者呂伊萱／瑞士日內瓦報導〕第71屆世衛大會（WHA）將於瑞士日內瓦登場，首次主持大會的世衛（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），將在會中啟動極具野心抱負的工作目標，包括在2023年之前拯救2900萬個生命以及「三個十億」目標。但面對有意願也有能力促進世界公衛健康的台灣，譚德塞始終因「中國不同意」，而忽視國際上支持台灣參與的聲音，造成世界防疫缺口。

WHA將於下週一（21）登場，來自世界各地194個會員國的衛生部長與代表團，將聚集在瑞士日內瓦，討論如何達到聯合國永續發展目標（SDGs）的策略計畫等廣泛內容，為促進世界公衛健康而努力。

此次大會是譚德塞就任一週年後的WHA處女秀。WHO十八日發布新聞稿指出，譚德塞將在大會中啟動極具野心抱負的WHO目標，包括在2023年之前拯救2900萬個生命，以及加速向達成SDGs邁進的「三個十億」目標；意即在「因全球健康覆蓋（UHC）受惠」、「免於受到緊急健康事件波及」、「享有更好的健康與福祉」三個目標上，都新增十億人口。今年WHA將討論的其他焦點包括緊急健康事件、小兒麻痺、體能鍛鍊、疫苗、毒蛇咬傷與風濕性心臟病等。

WHO盼我國分享製造血清經驗 但須標列「中國台灣」

譚德塞致力於推動UHC，但卻言行不一地全面封殺台灣專家出席技術性活動，或例如台灣在前述的小兒麻痺與毒蛇咬傷問題，都擁有頂尖醫療經驗，作為醫療先行者卻不能參與WHA，是世界的遺憾。知情人士指出，WHO曾私下提出希望我國分享製造血清經驗，但因需要標列為「中國台灣」，我方無法接受，最後不提供。

非洲再爆伊波拉疫情 外交部：是時候讓台灣幫忙了

在WHA召開之際，非洲再度爆發伊波拉疫情，外交部18日對此回應表示，台灣曾於2014年協助西非地區對抗伊波拉疫情，也在全球合作暨訓練架構下與美國合作辦理相關研習營。外交部呼籲譚德塞，沒有時間理會中國的政治目的，「是時候讓台灣幫忙了」。

陳時中前進WHA 展開多場論壇、雙邊會議

台灣雖沒有獲邀，衛福部長陳時中仍率領「台灣世衛行動團」戮力推動實質交流。行動團將於今天中午抵達日內瓦，隨即展開「全球衛生安全-抗生素抗藥性」、「高齡長者口腔照護」、「建立夥伴關係，強化健康照護體系」等多場專業論壇，加上超越去年59場次的大量雙邊會議，與各國推進醫衛合作。

WHO處理醫療衛生國際層級的公約、指引、框架與相關報告，一年召開上百場會議討論各項內容，重大事項則在每年五月舉辦的WHA中討論、拍板。台灣雖於2009年納入「國際衛生條例（International Health Regulations, IHR）」聯絡網，但其餘討論過程多受阻撓，難以取得即時資訊，全球報告也缺乏台灣數據，使全球防疫出現缺口。