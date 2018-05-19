傷處止血、對痛有反應 墜落傘兵病況趨穩

秦良丰病況趨穩。（圖擷取自臉書）

2018-05-19 12:43

〔記者張軒哲／台中報導〕陸軍特戰指揮部特三營上兵秦良丰17日上午在清泉崗執行反空機降跳傘操演時，從近400公尺高空跳下時，發生主、副傘未開意外，正面直接著地，18日病況趨穩，昏迷指數上升至11分，仍在加護病房觀察中。今日上午病情仍維持11分，全身多處出血狀況已止血。高位頸椎脊髓損傷的部分，在用藥治療後，四肢的感覺和運動功能有呈現持續進步改善中。

急診室醫師吳肇鑫表示，秦良丰17日6時17分因跳傘訓練高處墜落，在急救現場無生命徵象，經救護人員緊急建立呼吸道、CPR、判斷有張力性氣胸立即插針減壓，17日6時45分送至童綜合醫院急救，當時為到院前心肺停止現象（OHCA）。

吳肇鑫表示，經過一系列急救、檢查與處置，秦良丰從同時有三大凶險休克急症（張力性氣胸、出血性休克、神經性休克）的危急狀況下逐漸改善，原有的顱內出血、左側氣胸血胸、脾臟出血、左側臀部大腿急性動脈出血經動脈栓塞治療，都已止血，現在身上沒有急性出血的現象，生命徵象趨於穩定。

吳肇鑫表示，秦良丰身材精壯、沒有絲毫贅肉，高位頸椎脊髓損傷的部分，在消炎增加神經傳導靈活用藥治療後，四肢的感覺和運動功能有進步，媽媽叫喚有反應。例如腿部痛刺激，會有退縮反應，家屬看到非常欣慰。