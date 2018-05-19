團隊找不到人？ 柯文哲：事務官其實做得很好

2018-05-19 12:37

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨與台北市長柯文哲「分手」後，民進黨籍的台北市前副祕書長李文英請辭獲准，但柯市府從內部找來事務官出身的財政局長陳志銘兼任，遭外界質疑身邊已經沒有人。柯文哲今天表示，其實這些事務官做得很好，可以的話也要讓整個政治性降低，變成以行政能力為考量的團隊。

不僅台北市長辦公室主任，找來非政界出身的高中同學李文宗接任，其實柯市府現在的祕書長張哲揚，副秘書長陳志銘，都是過往由事務官的交通局副局長、財政局副局長真除上任後，再提拔為秘書長與副秘書長。

媒體因此詢問，是否代表柯市府團隊已經找不到人。柯文哲回應，其實他後來發現，人才的招募，特別是在這個階段，有一個很重要的因素要考量，就是即戰力，也就是即刻可以戰，馬上就可以上，而且他本來就沒有政治班底、政治派系，後來從事務官系統中挑選最優秀的人上來，也做得很好，所以可以的話，他認為慢慢地讓整個政治性降低，而是以行政能力做考量，他發現，那些從事務官上來的人真的做得很好。

另一方面，柯文哲近期出席公開場合致詞，時常把「進步價值」跨在嘴邊，似乎要當成競選標語。柯文哲也坦承，標語就是「進化價值，光榮城市」，這個是一個主軸，就是說要從世代的對抗，變成一種價值的選擇。