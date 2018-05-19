蘇貞昌頻拔樁 侯友宜諷「外人就是外人」

近來民進黨新北市長參選人蘇貞昌頻拔樁，國民黨新北市長參選人侯友宜表示，家人就是家人，外人就是外人，還是有落差的。（記者賴筱桐攝）

2018-05-19 12:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午出席國民黨新北市29區黨務幹部茶會，媒體詢問近來蘇貞昌頻到各地「拔樁」，是否有「搶輸人」的感覺？侯友宜表示，家人就是家人，外人就是外人，彼此還是有落差的。

身為選舉素人，組織戰向來是侯友宜競選團隊相對弱的部份，今天國民黨新北市黨部舉辦29區黨務幹部茶會，侯友宜逐一和與會人士合照，目的是為了鞏固地方組織能量。

侯友宜表示，任何人來幫忙他都非常開心，不管是黨或是他的朋友，用什麼名義給予支持，他都非常感恩，也謝謝各界好友的幫忙。他說，地方黨部已經在第一時間站出來支持他，透過茶會聯繫感情，大家一起併肩作戰。

媒體詢問侯，拜訪同鄉會的行程都比民進黨新北市長參選人蘇貞昌的腳步慢？

侯友宜回應，他和中南部的鄉親好友交往3、40年，感情像是自己的親戚，都是一家人，沒有早一步、晚一步的問題。

是否有搶輸人的感覺？侯友宜說，他從來沒有這樣的想法，畢竟「家人就是家人，外人就是外人」，外人來搶跟家人在一起，還是有落差的。

對於晚上將出席雲林同鄉會的活動，侯友宜表示，雲林同鄉會和嘉義同鄉會都緊密連結在一起，過去有活動他都會參加，很平常、也很開心。