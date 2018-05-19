苦苓預測下屆台南市長被網友吐槽 高思博回應了

2018-05-19 12:01

〔記者邱灝唐／台南報導〕知名作家苦苓日前在臉書大膽預測，年底六都市長大選結果，台南將由國民黨籍、前立委高思博勝出，但此預測被許多網友留言吐槽，而台南綠營鐵粉更是嗤之以鼻。對此，高思博則說，台南人有獨到的投票意向，他也如前台南市長蘇南成一樣，是「威權執政」下的「黨外怪傑」。

苦苓日前預測六都市長當選結果，台北市丁守中、新北市侯友宜、桃園市鄭文燦、台中市盧秀燕、台南市高思博、高雄市陳其邁，而該預測更是讓網友熱議。其中，高思博將奪下台南市的預測也引來討論，網友回應，「高思博根本沒人認識，怎麼投」、「雖然民進黨在台南執政得沒多好，但國民黨相比起來更慘」、「台南連眷村票都鬆動了，很難啦」；此外，更有些綠營鐵粉在聽聞此消息後說，「賴神手下敗將」、「當年在立委選舉戰輸就消失10幾年，直接跑回台北，要選舉才來怎麼可能有人服氣」...。

高：台南鄉親對投票有獨到看法

對於這項預測，高思博則說，他已有聽聞此消息，還是感謝外界的捧場，雖然外界都說預測很大膽，但是台南鄉親一向對投票有獨到看法，國民黨當年還很威權的時候，就曾選出像蘇南成的「黨外怪傑」，而民進黨如今像是「新威權」，台南鄉親都看在眼裡。

對於「消失10幾年」的批評；高則回應，他只有在媒體上消失，這些年仍然為地方做了許多事，只是未大張旗鼓宣傳，未來也將會讓鄉親知道，他這些年為台南貢獻的心力。