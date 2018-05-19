蔡執政2週年 黃國昌寫信喊話「盼重拾初衷、堅持價值」

2018-05-19 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是520，是總統蔡英文執政2週年的日子，外界也開始檢驗她執政2年來的成果，立委黃國昌則是寫下「給蔡總統的一封信」長文，除了點出蔡政府令人失望的事情，也向蔡喊話，盼能重拾初衷，再次堅持價值，落實改革承諾。

黃國昌在臉書上發文，2年過去了，歡喜與希望，卻逐漸轉變為困感與失望，婚姻平權、集遊修法、反媒體壟斷的立法至今遙遙無期，而選前曾承諾要與勞工站一起，選後卻主導修惡勞基法。

黃國昌說，即使面對無關價值衝突、不涉意識形態，是非十分清楚的改革議題，也還是沒看到蔡總統展現應有的魄力與行動，處理過程雷聲大雨點小。

黃國昌提醒，過去馬政府遭受最大的批評之一，就是紙上數字治國，與人民感受落差太大，「我想提醒蔡總統，不要陷入相同的錯誤」。

黃國昌說，他對政府致力產業昇級轉型支持肯定，但也質疑「拚的是財團的經濟還是庶民的經濟？」「為什麼我們的年輕人，仍然陷在低薪過勞的泥沼？台灣社會的經濟分配出了什麼問題？曾經許諾的最低工資法如今在哪裡？年輕人不再低薪資長工時了嗎？」

黃國昌說，此時此刻，我們有失望，但沒有絕望，許多人民還是願意支持蔡總統領導國家、推動改革。「誠懇盼望蔡總統能夠虛心回顧這一路是如何走來的，重拾初衷，再次堅持價值，落實改革承諾。『點亮台灣』這個任務，在不同的位置上，我們願意繼續與總統領導的團隊，一起努力」。