南市行政區調整「呼之欲出」 37區變11區真假巧合？

行政院通過行政區劃法草案，將送立院審議，南市37區如何整併再度引發關注。（記者洪瑞琴攝）

2018-05-19 00:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院已通過「行政區劃法」草案待送立院審議，南市現行37個行政區如何調整引發關注，市府曾委託學術單位作行政區劃分先期研究，建議調整11個大行政區，對照今年底第3屆市議員選舉區13區，若以行政區別相較（不含2個原住民選區）也是11區，「數字上的巧合」，未來是增是減？尚待官方規劃案出爐揭曉。

據了解，「研究版」與「選舉區版」對照，行政區整併大同小異，大溪北地區（概指曾文溪為界）整併2至3個行政區，永康、東區與安南區人口數較多的區各維持1個區，仁德、歸仁、關廟、龍崎區南關線也是自成1區。

兩個版本差別，只在於左鎮區與大內區跟哪個區整併，其他整合相似度，幾乎是一致，就缺行政區的命名。由於選舉區亦斟酌行政區域、人口分布、地理環境、交通狀況、歷史淵源等因素，跟委託研究報告建議「不謀而合」，37區調併11區，更增添外界想像空間。

不過，市府強調「尚未定案」「委託研究不等於規劃案」，研究純屬學術報告，並不代表行政部門意見，況且中央法令還未立法通過，未來規劃期程估計1年半至2年才會完成。