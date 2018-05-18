黨主席一句話...藍營竹縣長選情起風雲

黨主席吳敦義「沒有共識要全民調」一句話，對於新竹縣長選舉又起了發酵作用，再加上新竹縣長邱鏡淳今天回答縣議員張志弘的總質詢時，對於屬意人選有新的說法，使得藍營選情再添變數。（記者黃美珠攝）

2018-05-18 22:08

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨下屆新竹縣長提名作業已經風雲詭譎，沒想到今天又因黨主席吳敦義「沒有共識要全民調」的一席話，再生揣測和不安。積極爭取全民調獲得提名的立委林為洲說，吳敦義的話雖然讓他有疑慮，但他相信，最後仍會依原來既定的機制進行。也準備全民調中的副縣長楊文科說，一切尊重黨的意思。兼任縣黨部主委的副議長陳見賢則說，他已做好投入縣長大選的準備！

新竹縣的國民黨支持者來說，今天除了吳敦義拋出震撼彈，事實上，縣長邱鏡淳也無預警投出「變化球」！黨籍議員張志弘質詢時，問在他所剩6個月又1週的任內，最遺憾哪2件事情（建設）還沒有完成，希望下屆縣長可以接手努力的？

從不公開表態挺誰接班的邱鏡淳竟答非所問地說，副縣長楊文科很瞭解他的理念，也有行政經驗，是個很適合的人選，副議長陳見賢也不錯，2個人都是了解地方、了解科園區的最佳人選。

由於邱鏡淳話中完全沒有提到林為洲，讓在場者忍不住懷疑他是用「消去法」，反映他不相挺誰的態度。

國民黨原本浮出檯面可能領軍拚下屆新竹縣長的有：立委林為洲、副縣長楊文科、竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華以及副議長陳見賢。經3次協調沒共識後，一度看似定調將啟動「台中模式」做全民調，結果簽名參加的只有林為洲、楊文科及林志華。

其中，林為洲人在國會，且從去年11月以後就不斷造勢展現強大企圖心，在挾全國高知名度下，普遍預期，如無意外，林為洲可望在全民調中勝出。

這樣的盤勢讓質疑林為洲對政黨忠誠度的「正藍軍」開始焦躁不安，表面上說他從政一路連換3個不同政黨，最重要的，就是當年甫加入國民黨不久的林為洲，為了某些原因不顧黨團提名機制和倫理，被開除黨籍也要違紀參選，最後直取新竹縣第17屆副議長位子，這是導致新竹縣國民黨陣營迄今不信任他、進而反彈的重大原因。

陳見賢直言，一個人對父母不孝，對朋友一定不會有義，一個人對政黨不忠，對選民哪會有信啊？他原本對參選縣長沒有特別的想法，一切都遵照黨中央的意思在走，但現在為了保住正藍軍的血脈，不論如何，他已經做好了參選的準備！

楊文科說，他跟林為洲互動不多，僅聽從黨意進行君子之爭。然而在踏遍13鄉鎮市後，確實聽到了藍軍支持者對林為洲由綠轉藍的「距離感」，也看到了林為洲當選立委後，疏於跟地方鄉鎮市首長、民代互動所欠缺的「信任感」。

國民黨議員趙一先直言，國民黨目前在野，需要的是能深耕基層，帶領基層走出新活路的領導人，而非光鮮亮麗的型男型女。全民調或可作為提名參考，但絕非唯一依據。政黨要拔擢領導人才，就要先接受同黨黨員嚴格的檢視。

賽夏族裔的趙一先還說，陳見賢沒有亮麗文憑、更缺全國高知名度，因為他始終默默在基層付出。陳見賢作風親民、重視承諾、且知所進退。當議長時，每天準時早上7點半上班接受民眾陳情，當了副議長，就謙退每天早上7點40分才進辦公室。

下鄉會勘，陳見賢總是提早到場；是他碰到第一個會想知道什麼叫做「部落會議」的政治人物，可見陳見賢關心全縣鄉親及於部落。黨中央要用同一招式走遍天下辦提名的想法值得商榷。

議員張志弘也說，縣長提名人選對新竹縣年底的五合一大選非常重要，必須要能發揮母雞帶小雞的功能才行。如果提名出來的母雞需要小雞一起扛，那小雞是絕對會被母雞壓死的！

林為洲說，他今天也是從媒體才獲悉黨主席的說法，他有錯愕和疑慮，但因並未看到黨中央有相關正式的聲明，也就靜待後續發展。

林為洲說，主要是他有信心，因為依照國民黨相關的提名特別辦法，新竹縣沒有徵召的問題，在政黨應有的誠信下，最後黨中央一定會完成整合，走回既定的初選機制，完成新竹縣長參選人的提名作業。