獨家》國民黨告洋狀被打臉 史塔西檔案局長訪黨產會看到真相

2018-05-18 21:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕德國史塔西檔案局負責人楊恩（Roland Jahn）訪問團一行人，今日下午拜會黨產會主委林峯正，由於國民黨昨日向楊恩告洋狀，瞎扯黨產會沒人出席聽證，就沒收國民黨300億元財產云云；據透露，今日楊恩帶著「黑人問號」與黨產會進行交流，黨產會在簡報上秀出派人參加聽證會照片，直接戳破國民黨說詞。

據了解，民運人士出身的史塔西檔案局局長楊恩，在德國聯邦負責管理前東德國安局（類似台灣警總之機關）政治檔案的保存，並開放檔案讓民眾查閱，讓社會了解東德共產黨如何迫害人民，本次訪台他也聽聞了「政治檔案條例草案」才剛從台灣的行政院院會通過。

今日下午4時左右，楊恩與他的秘書一行人拜會黨產會，受國民黨告洋狀的影響，他特別對「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」內容，及黨產會有無和國民黨處理過協商，感到相當好奇。

據悉，黨產會官員向楊恩表示，黨產會在剛成立時，當時曾2個月不眠不休地與國民黨針對不當黨產問題進行協商，國民黨當時由擔任副主席的詹啟賢參與此事，國民黨原有意願讓黨營事業的不當黨產收歸國有，但遭到前國民黨主席洪秀柱強烈反對，最後行政契約只能告吹。

知情人士指出，吳敦義擔任國民黨主席後，黨內也是有一派認為應和解，希望與黨產會重啟協商，但始終沒獲得黨中央的授權，有鑑於協商先例被中央高層翻盤，這次沒獲得吳敦義正式授權，黨產會也不願多談，以免浪費時間。

此外，楊恩也知道國民黨以「轉帳撥用」方式，將日產變黨產變賣，被黨產會追徵8.6億元拒繳；他昨日拜會國民黨中央，有藍營人士告訴楊恩，扁執政時國民黨曾主動歸還一批國產，國民黨有處理爭議黨產，並不是東德共產黨。

楊恩今天問及黨產會，持續調查下去，若發現國民黨名下財產，根本不夠政府進行追徵要怎麼辦？黨產會主委林峯正回說，「當然有可能」，不過對於國民黨的黨費、政黨補助款等合法收入，黨產會是不會進行追徵的。