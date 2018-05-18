再度早侯友宜一步！ 蘇貞昌搶攻拜會彰化同鄉會

2018-05-18 21:06

〔記者楊淳卉／台北報導〕新北市長選戰激烈，藍綠較勁搶攻地方同鄉會系統！國民黨新北市長參選人侯友宜今天（18日）悄悄安排拜會新北市彰化同鄉會，不過據悉，民進黨新北市長參選人蘇貞昌已在3天前（15日）搶先拜會彰化同鄉會，爭取支持。這也是日前蘇侯兩人先後拜會雲林同鄉會後，再次上演蘇先拜訪，侯隨即跟著也安排的狀況。

新北市以雲林、嘉義、彰化同鄉會人數最多、組織最完整，有一定影響力，參選者都會積極耕耘。新北政壇人士分析，雲林、嘉義同鄉會多親綠，彰化同鄉會則屬性偏藍，蘇貞昌除了在鞏固綠營票源，也不忘搶攻藍營選票。

蘇貞昌15日在立委吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧陪同下拜訪彰化同鄉會，現場包含彰化同鄉會會長洪松廷等19名重要幹部。

與會者轉述，同鄉會重要幹部致詞時說，蘇貞昌做人相當誠懇，又會解決問題，更有具體的政績，很多人希望他回來，再次帶領新北市衝衝衝。蘇貞昌也誠意表示，一定要親自來跟彰化同鄉會的大家見面，尋求支持，希望大家回去可以幫忙拉票。

與會人士轉述，蘇貞昌致詞時說，他出來是為了要做事情，因為新北被比下去。蘇貞昌還以博物館建設為例指出，他做兩屆縣長博物館就蓋了6間，現在朱市府是預算有1700億，卻蓋不出一間博物館，也沒有其他讓人印象深刻的政績。

蘇貞昌也進一步爭取與會幹部支持，他說，希望各位如果回到地方，幫忙他拉票、宣傳，他需要大家一起把力量擴散出去，爭取更多人的支持。

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前受邀與新北市雲林同鄉會幹部會面，左為理事長林進忠。（資料照，記者陳心瑜攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前受邀與新北市雲林同鄉會幹部會面，左為理事長林進忠。（資料照，記者陳心瑜攝）

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