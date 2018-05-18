再度早侯友宜一步！ 蘇貞昌搶攻拜會彰化同鄉會

2018-05-18 21:06

〔記者楊淳卉／台北報導〕新北市長選戰激烈，藍綠較勁搶攻地方同鄉會系統！國民黨新北市長參選人侯友宜今天（18日）悄悄安排拜會新北市彰化同鄉會，不過據悉，民進黨新北市長參選人蘇貞昌已在3天前（15日）搶先拜會彰化同鄉會，爭取支持。這也是日前蘇侯兩人先後拜會雲林同鄉會後，再次上演蘇先拜訪，侯隨即跟著也安排的狀況。

新北市以雲林、嘉義、彰化同鄉會人數最多、組織最完整，有一定影響力，參選者都會積極耕耘。新北政壇人士分析，雲林、嘉義同鄉會多親綠，彰化同鄉會則屬性偏藍，蘇貞昌除了在鞏固綠營票源，也不忘搶攻藍營選票。

蘇貞昌15日在立委吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧陪同下拜訪彰化同鄉會，現場包含彰化同鄉會會長洪松廷等19名重要幹部。

與會者轉述，同鄉會重要幹部致詞時說，蘇貞昌做人相當誠懇，又會解決問題，更有具體的政績，很多人希望他回來，再次帶領新北市衝衝衝。蘇貞昌也誠意表示，一定要親自來跟彰化同鄉會的大家見面，尋求支持，希望大家回去可以幫忙拉票。

與會人士轉述，蘇貞昌致詞時說，他出來是為了要做事情，因為新北被比下去。蘇貞昌還以博物館建設為例指出，他做兩屆縣長博物館就蓋了6間，現在朱市府是預算有1700億，卻蓋不出一間博物館，也沒有其他讓人印象深刻的政績。

蘇貞昌也進一步爭取與會幹部支持，他說，希望各位如果回到地方，幫忙他拉票、宣傳，他需要大家一起把力量擴散出去，爭取更多人的支持。