北農提案增聘員工 董事會未通過

北農今（18）召開董事會，會吳音寧提案增聘31人，未獲董事會同意。（記者羅沛德攝）

2018-05-18 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕北農今（18）召開董事會，會中無人提案撤換北農總經理吳音寧，至於吳音寧提案增聘31人則未通過。北農董事長陳景峻在會後受訪表示，增加31個員工，會使人事經費增加好幾千萬，「錢從哪裡來？」因此決議不通過。

據《上報》報導，會前北農常務董事、全國農會總幹事張永成向台北市長柯文哲喊話，表示若北市府願意提出撤換吳音寧案，雲林張派在北農擁有的席次將「全力配合」，可以過半拉下吳音寧。不過會上卻沒有人提出此案，媒體詢問董事會此舉是否為選舉考量？張永成則回應，這是北市府的事。

陳景峻也爲吳音寧加薪一事緩頰，表示勞退準備金不足的問題是長久以來就存在，不是吳音寧的問題。不過他補充，「不能有賺錢就通通花掉」，建議吳音寧可以花費少一點，藉此讓勞退準備金增加。

至於吳音寧向董事會提出北農再擴編31人一案遭到董事會否決，陳景峻及張永成均在會後表達反對立場。陳景峻解釋，北農人員不斷膨脹，收入卻沒有因此增加，甚至北農扣除停車場等業外收入後，是沒有賺錢的，反觀雲林、西螺等地的果菜市場，沒有業外收入，卻都賺錢。

最後陳景峻補充，張永成在會中有提出建議，可以將年終獎金減少以貼補勞退準備金的缺口，但相關適法性問題還需要再研議。