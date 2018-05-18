被一句「議員造謠」惹怒！ 舒翠玲嗆賭鄭文燦「退出政壇」

2018-05-18 19:37

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員舒翠玲今天（18日）質詢剩餘土石方資源堆置場（土資場）展延是否合法、砂石車進場監看是否屬實？市長鄭文燦於質詢結束時，突然冒出一句「議員造謠」，引發舒翠玲不滿，強烈要求鄭文燦道歉，雙方唇槍舌劍，最後，在主席、副議長李曉鐘要求下，鄭文燦表示，「如果我說你造謠、造成你不愉快、我願意收回」，才讓中斷20分鐘議程得以繼續進行。

鄭文燦說，這個問題可以攤在陽光下，他是要維護公務員依法行政的尊嚴，且議員質詢要有所本；至於任何土資場有任何違法情形絕不寬容；都發局長盧維屏也說，土資場監看是以抽查方式進行，一年處罰300多件，罰款800多萬元，也會清查土資場展延是否合法。

舒翠玲一度以政治生命做賭注，說所有資料都來自市府，若有造假，從此退出政壇，反之也請市長退出政壇，最後在李曉鐘協調下，鄭文燦才說出收回道歉的話。

舒翠玲、議員楊朝偉首先質疑，市府在各土資場都有裝置監視錄影設備，上網就可監看，但監看不落實，導致盜採砂石、賣假單等情況層出不窮。

舒翠玲也拿出高等行政法院針對某土資場展延被駁回判決書，指上面寫得清清楚楚，依照桃園剩餘土石方管理條例，剩餘土石方棄置場周邊150公尺內不得有住家、學校，但桃園市升格後核准展延的10多家剩餘土資場，全部不符合這樣的規定。