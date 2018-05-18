行動支持紡織產業 賴揆：共同解決「五缺」

2018-05-18 19:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕行政院長賴清德今日南下彰化參訪隆昌集團，訪後與紡織產業舉行座談，對於台灣紡織產業創新轉型表達「欽佩」，感謝紡織企業將研發重心根留台灣，帶動經濟發展，對未來政府會與紡織業者一同面對「五缺」問題，並協助與資通訊產業結合，投入智慧製造，更會在區域經濟（CPTPP）方面努力，把人才留在臺灣。

賴清德在彰化縣長魏明谷、隆昌集團董事長溫文煦等各部會人員與紡織業者陪同下，參觀隆昌廠區紡織布料製造，對於台灣紡織業將傳統紡織透過研發技術，生產高科技布料，提供全球6大運動商，創造生產能力感到欽佩，但紡織業者提出面對缺地、缺水、缺電、缺人（工）等問題，也盼政府能想辦法解決。

對此賴清德指出，依據目前經濟部資料，台灣約有4383家紡織業廠商，每年可創造3700多億元產值，而台灣也有很好的精密機械技術，產值規模達1.1兆元，另外資通訊產業也很發達，若生產與精密機械及資通訊產業結合，就能成為高科技智慧製造，有助於提高生產效率與成本管控。

賴清德進一步表示，目前政府最重要的就是拼經濟，因此他親自主持「加速投資臺灣專案會議」，解決目前企業反應土地、水、電、人才及人力等「五缺」問題，國發會則積極與各部會合作鬆綁法令，同時，政府也推動稅賦合理化，使企業投資更有彈性。

賴清德說，經濟部也提出「紡織產業生產力提升計畫」，將協助企業進行製造智慧化，另外政府目前也積極尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，希望降低關稅障礙並拓展市場，幫助業者根留台灣。