市府如要換掉吳音寧 雲林張派：我們配合

2018-05-18 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕北農總經理吳音寧加薪事件後接連再爆花公帑送菜，北農董事、全國農會總幹事張永成似乎不願再忍，直言民進黨選對會既然決定自提人選參戰台北市長，現任台北市長柯文哲就不用像過去為了民進黨而容忍吳音寧，張永成說，台北市政府如果要換掉她，「我們願意配合」，表示將聯合市府席次過半拉下吳音寧。

據《上報》報導，張永成一一點出吳音寧的問題，表示北農勞退準備金提撥不足，吳音寧不僅沒有趕快把洞補起來，還將北農的盈餘拿去加薪，造成勞退準備金的缺口，從原本短缺的2億餘元擴大成3億餘元，質疑吳音寧毫無財務概念。接著又指買殘菜一事中，當天的殘貨量是7噸，不是70萬噸，只要北農自己出3輛小貨車就可以幫忙載送完，為什麼不先送北部的社福團體，反而要送到彰化去？他不能接受吳音寧找殘貨送彰化的理由。

最後張永成點出，現在民進黨已經決定在台北市長戰役中自己提人了，以前柯文哲為了民進黨而容忍吳音寧，「現在柯P不用再怕她了！」張永成說，吳音寧可以當上北農總經理的位子，就是因為台北市政府和農委會合作後掌握北農過半股權和董事席次，但現在台北市府如果要換掉她，「我們願意配合」，北市府加上雲林張派在北農擁有的席次也可以過半，「我不會主動提撤換吳音寧案，但如果市府有意願，我們配合！」