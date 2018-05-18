中央砸錢救南部觀光 議員喊話基隆也要

2018-05-18 19:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕搶救南部觀光產業，交通部觀光局砸重金補助南部旅遊每人每天500元，市議員莊榮欽等人也喊出「南部有，基隆也要」，議員要求觀光局若不能補助錢，就貼補和平島或海科館門票免費或優惠，吸引更多人潮來基隆。

觀光局砸4000萬元將與台南、高雄、屏東、澎湖及東海岸等5個國家風景區管理處合作，補助住宿每人每天500元、與交通費用二分之一，希望能振興南部地區觀光發展。

莊榮欽在議會發言指出，中央「重南輕北」，南部雖是重災區，需要提振觀光產業，但是市府交旅處也要幫在地的業者爭取，吸引中南部旅客到基隆來觀光，對在地的觀光產業也有幫助。

交旅處長李綱說，中央補貼南部5縣市觀光費用，不只基隆、台北，中部縣市更緊張，很早就向交通部反映，北部縣市若要申請，今年交通部推海灣旅遊年，都可申請。

李綱強調，近幾年的基隆旅館都沒有倒，反而106、107年不減反增，每年新增1家，所以相對於南部旅館倒閉，基隆還是不錯。

市議員呂美玲指出，基隆觀光產業折損嚴重，包括碧砂、八斗子、和平島地區海產店生意變差，基隆和平島公園、海科館等，交旅處可以爭取門票補貼，例如到和平島公園免費，或是海科館門票100元玩到底，差額部分由觀光局補貼，吸引人潮到基隆觀光。