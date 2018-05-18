張景森彰化釋利多 4000家工廠可取得臨時身分

2018-05-18 18:35

〔記者張聰秋／鹿港報導〕為消除政府強制拆除農地違章工廠引發民怨，彰化縣政府釋出產業利多，今在行政院政務委員張景森親自督軍下，在鹿港鎮萬興宮向業者釋出善意。他說，中央會加速腳步在3個月內完成「工廠管理輔導法」修法，重新開放受理臨時工廠申請，同時會延長臨登的輔導期。縣長魏明谷強調，輔導最大前提是工廠不能污染環境。

張景森表示，為落實總統蔡英文田園化生產聚落的政策構想，行政院成立跨部會小組，由國發會帶頭，結合經濟部、內政部、農委會等單位，跨部會小組近期決議，針對彰化縣工廠比較密集的地區，可透過新訂都市計畫，讓工廠能合法經營，而都市計畫內的農地，也可以透過重劃方式取得住宅與生產用地，規劃經費縣府和經濟部各負擔一半，規劃工作交由縣府負責。

至於密集區域以外的工廠何去何從？張景森指出，非產業密集區的工廠，日後根據國土計畫法重新檢討變更。

縣長魏明谷表示，前述中央的決議，在「工廠管理輔導法」修法完成後就能進行，在完成之前，縣府將對全縣約4000多家仍未辦理臨時工廠登記的業者，先行納管輔導。

縣府建設處長劉玉平表示，全縣約1萬8000多家中小型工廠，合法工廠約1萬2000多家，已辦臨登工廠有1561家，未辦臨登工廠有4000多家，縣府會在中央完成「工廠管理輔導法」修法之後，配合新訂定的新都市計畫開發，讓於2016年5月20日前就已經存在工廠，能夠有條件透過回饋機制就地合法化，而在此之前，縣府會鼓勵未申請臨登工廠接受縣府納管輔導，官民攜手共同解決農地違章工廠的問題。

彰化縣水五金產業發展協會理事長楊永芳肯定政府的善意，不過，希望「說到做到」且在期限內兌現承諾。