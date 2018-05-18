中市民政局長請辭選議員 質詢時被「請」出議事廳

2018-05-18 16:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市民政局長周永鴻即將代表民進黨參選市議員，預定5月底離職，在野黨議員今天在議會民政業務質詢時，質疑他開設政治獻金專戶，恐利用職權募款，並以其已口頭請辭，要他離開議事堂，周永鴻解釋專戶合法性，並在表示「尊重議會」後離席。

超黨派議員吳顯森、段緯宇、陳清龍、朱元宏等人質疑，周永鴻帶職參選不僅是行政不中立，還以局長之尊印著「周永鴻與你同行」的名片，在未來市議員選區潭子、大雅、神岡地區趴趴走拉票，還開設政治獻金專戶，包商看在局長的面子，捐款應該很多，恐利用職權募款，有貪瀆之嫌。

周永鴻回應，前一段時間母親過世沒有從事任何競選活動，至於政治獻金專戶只是先開好，還沒募款，會在5月底卸除政務官身分後才開始跑選舉。

市議員楊正中則以周永鴻既然已請辭，只做到5月底，現在允諾要做的建設和業務沒有保證，6月開始總質詢，豈不是開空頭支票，當場要周永鴻離開議事堂，會議主席洪金福裁決「請周永鴻局長出去」，周永鴻表示，「尊重議會」隨即離開議事堂。

市府新聞局長卓冠廷說明，民進黨中央尚未正式提名周永鴻參選市議員，周局長5月初已口頭向市長林佳龍提出請辭，市長考量民政局業務量多且繁複，多項業務進行中，故請周局長任職至5月底再行離職，以利市政交接及辦理相關程序。

卓冠廷表示，周局長並未利用行政資源進行輔選，而開立政治獻金專戶是依法所為，不僅是擬參選人的權益，也有助於競選經費來源透明，周局長依法辦理申報，並未利用職權募款。