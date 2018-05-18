有下水道卻不接管 將被徵收「水污費」

為降低家戶污水的危害，且避免已設有下水道區域的民眾不願接管且逕自排放污水，立法院院會三讀通過「水污染部分條文修正案」，未來地方政府可針對上述情形的家戶徵收「水污染防治費」。受污染河川示意圖。（資料照）

2018-05-18 17:13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為降低家戶污水的危害，各地方政府推動下水道建設。但為避免已設有下水道區域的民眾不願接管且逕自排放污水，立法院院會三讀通過「水污染部分條文修正案」，未來地方政府可針對上述情形的家戶徵收「水污染防治費」，並對拒絕繳納且逾期90天者，開罰新台幣1500元以上3萬元以下罰鍰，以落實「污染者者付費」的原則。

立法院院會今三讀通過「水污染部分條文修正案」，條文規定，在政府公告之下水道使用區域內，家戶若未將污水排洩於下水道，地方政府將徵收「水污染防治費」，費率與下水道使用費一致，徵收時間、方式與繳費流程，由地方政府訂定。

在罰則方面，對於上述被徵收「水污染防治費」的家戶，若逾期超過90天未繳納者，地方政府可處家戶新台幣1500元以上3萬元以下罰鍰。

據統計，全國仍有13.54%比例飲用水為地下水，彰化、宜蘭地區更高達75%。為保護地下水體，民進黨立委黃秀芳等提案刪除「經環境風險評估，已處理至不含有害健康物質的污水得以排放補注地下水」的條文，全面廢止廢（污）水注入地下水體。

三讀條文規定，違反上述規定者，意即非法將含有害健康物質之廢（污）水注入地下水體者，加重處罰至處1年以上7年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣20萬元以上2000萬元以下罰金。

提案立委之一的民進黨立委吳玉琴，修法後發言指出，在各縣市下水道建設不足的情況下，向所有家戶徵收「水污費」，是對家戶的懲罰，但究其主因，是各縣市政府在下水道建設的不作為，不該歸責於家戶。

吳玉琴接著說，使用下水道系統的家戶須向縣市繳交使用費，符合使用者付費的原則，而修法改為下水道已普及的地區，不願接管的家戶課以「水污費」，則是符合「污染者付費的原則」，盼藉此提高家戶接管的意願。