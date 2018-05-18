秦良丰跳傘過程獨家曝光 傘索勾住武器包致主傘打橫

秦姓上兵跳傘狀況。（民眾提供本報使用）

2018-05-18 16:53

〔記者王捷／台南報導〕陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰跳傘時出了意外，導致從130層樓高處往下掉，由於沒有影片、照片紀錄，外界曾一度將矛頭指向保傘連（負責降落傘保養的連隊），本報獨家獲得秦上兵跳傘發生意外瞬間的照片，該照片是由保傘連記錄的影像，士官兵透露，秦良丰是被傘繩索勾住GP包（武器包），導致主傘打橫，這也是跳傘存在的危險因素，只能說秦上兵的運氣不好。

曾在保傘連服役的保傘士指出，連隊100多名士官兵，一天頂多摺200多頂傘，在摺傘過程中由一名摺傘士摺傘，另一名摺傘士監督，在摺傘室內有全時段錄影，且在摺傘過程不准交談，因為一頂傘揹著一條命，摺傘過程相當嚴密，摺傘後兩名摺傘士必須簽名負責。

要成為一名「摺傘士」，首先必須訓練8個禮拜，再經過4到6個月反覆摺傘，由教官確認0缺失後，自摺5頂傘由連長抽1頂來跳，用自己的性命替傘負責。

但是由跳傘攝影發現，秦上兵在跳出機艙時，疑似GP包先被傘索纏住，接著腳也被勾住，最後導致主傘打橫，保傘連的士官透露，秦良丰上兵的狀況不是特例，平常也可能會發生，因為飛機以時速120到140飛行，風非常大，如果不以倒栽蔥的方式「栽出」艙外，就容易會被繩索纏住，不過秦良丰上兵已經跳過11次傘，不可能不知道正確姿勢，可能是突然遇上大風，導致繩索纏上GP包。

也有士官說，跳傘時一位士官兵會背19磅半主傘、4磅半副傘以及GP包，秦良丰疑似在打開主傘時，被繩索纏住，人在空中打橫後，打開副傘又吃不到風，才會釀成意外，之前也有士官兵遇到類似的狀況，這是跳傘的危險因素之一，只能說秦良丰的運氣不好碰上了。

秦姓上兵跳傘狀況。（民眾提供本報使用）

秦姓上兵跳傘狀況。（民眾提供本報使用）

秦姓上兵跳傘狀況。（民眾提供本報使用）

秦姓上兵跳傘狀況。（民眾提供本報使用）

秦姓上兵跳傘狀況。（民眾提供本報使用）

秦姓上兵跳傘狀況。（民眾提供本報使用）