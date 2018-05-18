小英視察南迴鐵路電氣化工程 要求升級台鐵票務系統

2018-05-18 16:20

［記者王秀亭／台東報導］總統蔡英文今天視察施工中的南迴鐵路電氣化工程，在改線的多良段施工現場了解工程進度，蔡英文除對施工團隊日夜趕工表示感動外，亦表示為解決花東車票一位難求問題，短期將進行台鐵票務系統升級及再造，長期則加速花東鐵路雙軌電氣化。

南迴線是台鐵環島電氣化的最後一塊拼圖，102年6月行政院核定後，展開施工，因南迴鐵路地處偏遠，施工條件不佳，風險高，僅能利用夜間無列車通行時段於原路線進行施工，需兼顧營運安全及施工條件，即在營運路線穿西裝改西裝的方式下施工，施工團隊與台東、屏東縣府及台鐵研議後，為增長施工時間，停駛夜間班次，至4月底，總進度已達44.92%，預計109年底電氣化通車，111年3月全部完工。

總統蔡英文今天下午視察多良段改線工程，鐵路改建工程局指出，隧道完工後歷經多次加固，仍緩慢產生異狀，導致隧道淨空不足，無法降道配合電車線功能，遂以大溪四號橋北側，改線到沿海側增設單軌路線，再往北銜接至多良站南側，因當地山勢陡峭，施工以橋梁型式，避免大規模邊坡開挖。

蔡英文表示，建設與環境保護兩全兼顧，永續發展是一個國家賴於生存的重要命脈，透過鐵路快捷化、動力一元化、提升營運安全、節能減碳等目標，發展便捷、快速沒有空氣污染的電氣化鐵路，對保護環境將是最好選擇，加速南迴電氣化建設亦是最好的展現，施工團隊日夜趕工令人感動，「安全」是唯一的要求。